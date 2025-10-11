Ричмонд
Зарплаты некоторых чиновников в регионах планируют индексировать ежегодно

Зарплаты чиновников в регионах хотят ежегодно индексировать на четыре процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Зарплаты ряда сотрудников органов государственной власти в регионах России планируют индексировать ежегодно с 1 октября на 4% в ближайшие три года, выяснило РИА Новости.

Проект федерального бюджета на 2026−2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2026 — 2028 годах на 4,0%, ежегодно проиндексированы… с 1 октября на оплату труда, в том числе на оплату труда сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур», — указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.