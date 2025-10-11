Ричмонд
Китайские дальнобойщики лишают приморских детей права на образование

Школьники ещё одного села в Приморском крае остались без школьного автобуса, потому что по разбитой дороге водитель автобуса ездить отказывается, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Жители села Камышовый Хасанского района написали коллективное письмо в правительство Приморья с просьбой вернуть право на образование детям, гарантированное Конституцией РФ, обеспечив безопасность дорожного движения по участку дороги от поворота на посёлок Цуканово до села Камышовый.

Сейчас дорога в ненормативном состоянии: в выбоинах и ямах глубиной до 70−80 сантиметров. Особо опасной она становится после дождей, когда грунт полностью размывает, а движение легковых машин и автобусов становится невозможным. С 3 октября 2025 года школьный автобус не заезжает в село Камышовый, так как водитель отказался штурмовать это бездорожье, подвергая опасности и себя, и детей, и транспортное средство.

Проблем добавляют и контейнеровозы, прибывающие из Китая, которые паркуются вдоль проезжей части на указанном участке дороги, сильно сужая её. Да и свой вклад в разрушение дороги они вносят.

Сельчане утверждают, что неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой отремонтировать дорогу, однако никаких мер принято не было. В обращении жители просят не только привести проезжую часть в нормативное состояние, но и ограничить движение большегрузного транспорта по направлению Варваровка — Цуканово. Письмо подписали десятки жителей Камышового.

Ранее из-за разбитой дороги школьный автобус перестал заезжать в село Перевозное Хасанского округа, без возможности попасть в школу села Безверхово дети остались к марту 2025 года. Родители учеников заявляли, что водитель автобуса уволился, не желая работать в условиях бездорожья (ремонт автобуса входит в обязанности шофёра). Прокуратура инициировала проверку по факту ситуации. Администрация Хасанского округа только констатировала, что в муниципалитете действительно сложился серьёзный дефицит водителей категории «D».