Китайские дальнобойщики лишают приморских детей права на образование

Сейчас дорога в ненормативном состоянии: в выбоинах и ямах глубиной до 70−80 сантиметров. Особо опасной она становится после дождей, когда грунт полностью размывает, а движение легковых машин и автобусов становится невозможным. С 3 октября 2025 года школьный автобус не заезжает в село Камышовый, так как водитель отказался штурмовать это бездорожье, подвергая опасности и себя, и детей, и транспортное средство.