В нескольких российских аэропортах действуют ограничения на полеты

Работу аэропортов Казани, Самары и Ульяновска временно ограничили.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Казани, Самары и Ульяновска временно ограничены на работу. Меры безопасности действуют с 02:50 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, ограничения введены в аэропортах Саратова и Волгограда. Они действуют с вечера 10 октября.

«КАЗАНЬ, САМАРА (Курумоч), УЛЬЯНОВСК (Баратаевка) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

За прошлую ночь над российскими регионами силами ПВО сбито 24 украинских БПЛА. Из них по десять дронов перехвачено над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Беспилотники также уничтожили над Брянским регионом. Временные ограничения действовали в нескольких аэропортах, включая воздушную гавань Краснодара.

