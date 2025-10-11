Ричмонд
Старший сержант Марин и его экипаж ликвидировали солдат и два миномёта ВСУ

Действия старшего сержанта и его расчёта способствовали продвижению штурмовиков РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Андрей Марин и его экипаж самоходного артиллерийского орудия уничтожили шесть солдат и два миномётных расчёта Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Противник был ликвидирован на одном из участков в ходе активных боевых действий.

Старший сержант Марин, используя полученный боевой опыт в условиях активного применения противником ударных БПЛА, выполнил задачу по уничтожению выявленных вражеских опорных пунктов. В результате проявленного хладнокровия и слаженных действий старшего сержанта Марина и экипажа его самоходного артиллерийского орудия в максимально сжатые сроки были нанесены точные артиллерийские удары, ликвидированы шесть боевиков ВСУ и два миномётных расчёта противника", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия старшего сержанта Марина и его расчёта позволили подавить артиллерию ВСУ, а также и способствовали продвижению штурмовых групп РФ.

Кроме того, в МО рассказали о ефрейторе Олеге Хомякове, который ликвидировал четырёх солдат ВСУ в ходе стрелкового боя.

«В ходе ожесточённого боя под плотным огневым воздействием противника ефрейтор Хомяков вёл стрелковый бой и уничтожил огнём из стрелкового оружия четверых боевиков ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Ефрейтор Хомяков оборонял опорный пункт во время контратаки противника.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

