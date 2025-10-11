Ричмонд
В Госдуме хотят ввести единую социальную карту многодетности: вот в чём суть новой льготы

В Госдуме предложили ввести расширенный кешбэк и скидки для многодетных.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться единая социальная «Карта многодетности», дающая право на ряд преференций. Речь идёт о повышенном кешбэке и дополнительных скидках. С таким предложением выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы “Карта многодетности” с расширенным кешбэком», — цитирует РИА Новости обращение, которое авторы инициативы направили главе Минфина Антону Силуанову.

Сообщается, что действие карты должно распространяться на сетевой ритейл, образовательные и юридические услуги.

Ранее в Госдуме предложили продлить выплату социальной помощи многодетным семьям до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет.

Вместе с экспертом рассказываем обо всех причитающихся выплатах многодетным семьям в 2025 году и порядке их оформления.

Тем временем в России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных.