В Госдуме хотят ввести единую социальную карту многодетности: вот в чём суть новой льготы

В России может появиться единая социальная «Карта многодетности», дающая право на ряд преференций. Речь идёт о повышенном кешбэке и дополнительных скидках. С таким предложением выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы “Карта многодетности” с расширенным кешбэком», — цитирует РИА Новости обращение, которое авторы инициативы направили главе Минфина Антону Силуанову.
Сообщается, что действие карты должно распространяться на сетевой ритейл, образовательные и юридические услуги.
Ранее в Госдуме предложили продлить выплату социальной помощи многодетным семьям до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет.
Тем временем в России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных.