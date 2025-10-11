У обвиняемого в коррупции генерала МО РФ нашли серебряные погоны за 184 тысячи рублей

Напомним, что Юрий Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму свыше 80 миллионов рублей. В августе Генпрокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества обвиняемого на общую сумму более 500 миллионов рублей, приобретенного, по версии следствия, на незаконные доходы. В настоящее время данный иск находится на рассмотрении суда.