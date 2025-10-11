У обвиняемого в коррупции генерала МО РФ нашли серебряные погоны за 184 тысячи рублей

При проведении обысков у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении крупной взятки, были изъяты уникальные серебряные погоны стоимостью свыше 180 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, погоны изготовлены из серебра 925-й пробы.
Также в ходе следственных действий была обнаружена личная коллекция Кузнецова, состоящая из более чем 80 серебряных монет, включая наборы из Танзании и Казахстана, а также сувенирные экземпляры. Среди них монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и философской надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
Напомним, что Юрий Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму свыше 80 миллионов рублей. В августе Генпрокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества обвиняемого на общую сумму более 500 миллионов рублей, приобретенного, по версии следствия, на незаконные доходы. В настоящее время данный иск находится на рассмотрении суда.
