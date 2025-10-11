Ричмонд
Аэропорты Казани, Самары и Ульяновска закрыли на приём и выпуск самолётов

В трёх российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Казани, Самары и Ульяновска. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорты: Казань, Самара (“Курумоч”), Ульяновск (“Баратаевка”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:53 по московскому времени.

Также ранее было закрыто воздушное пространство над Волгоградом и Саратовом. В ведомстве подчёркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось о взрывах над Волгоградом. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны отразили удар украинских БПЛА. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, обломки одного из беспилотников упали на три многоквартирных дома, школу и детский сад, в зданиях повреждено остекление. В результате происшествия пострадал один человек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

