Что не так с мясом? Технолог рассказала о причинах вспышек сальмонеллёза

Ранее учёные опубликовали доклад по питанию. По мнению экспертов, основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Специалисты советуют ограничить потребление красного мяса до 15 граммов в день, ежедневное меню должно включать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует употреблять 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса. По мнению учёных, такой режим питания способствует улучшению общего состояния здоровья, снижению общей смертности и уменьшению риска развития хронических заболеваний.