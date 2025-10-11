Россиянам дали семь советов по поддержанию радости в осенние дни

Осень — время перемен не только в природе, но и в нашем самочувствии. Природа готовится к зиме, а люди продолжают жить в постоянном ритме работы и дел. Психолог и телесный терапевт Анна Бравославская рассказала KP.RU, как поддерживать радость и энергию, несмотря на осеннюю усталость.
— Очень сложно не читать новости, не реагировать на ужасы. Но есть интересное предложение: хоупскроллинг — поиск в сети утешительных новостей, вместо думскроллинга — разрушающего поиска ужасных. Попробуйте начать хотя бы с этого, — посоветовала специалист.
Не менее важна забота о теле. Массаж головы, рук, стоп, самомассаж живота, растяжки и дыхательные практики помогают снять напряжение и вернуть ощущение контроля над собой. Вкусная еда, витамины и горячий чай также поддерживают организм в этот период.
Кроме того, психолог подчеркивает, что общение с приятными людьми помогает справляться со стрессом. Встречи с друзьями, прогулки или звонки на бесплатные психологические линии дают эмоциональную поддержку и помогают сохранить бодрость и спокойствие в осенние дни.
Эксперт посоветовала включать в день хотя бы одно заметное дело с ощутимым результатом, писать письма или вести дневник. Можно рисовать или раскрашивать, задействуя руку и одновременно активируя мозг.