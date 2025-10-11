Россиянам дали семь советов по поддержанию радости в осенние дни

Осень — время перемен не только в природе, но и в нашем самочувствии. Природа готовится к зиме, а люди продолжают жить в постоянном ритме работы и дел. Психолог и телесный терапевт Анна Бравославская рассказала KP.RU, как поддерживать радость и энергию, несмотря на осеннюю усталость.