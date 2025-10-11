Льготы для матерей-героинь могут расширить

Как отметила парламентарий, к матерям-героиням относятся те женщины, которые не только родили, но и воспитали 10 и более детей. Она подчеркнула, что учитываются как собственные дети, так и усыновленные. Кроме того, по ее словам, для получения звания «Мать-героиня» оценивается также, какими гражданами выросли ее дети. Буцкая добавила, что в настоящее время для матерей-героинь уже действует ряд льгот: получение скидки на услуги ЖКХ до 30% и выше, бесплатные лекарства и проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в санатории один раз в год, приоритетное право на получение земельных участков и на льготные кредиты с господдержкой. Также ее дети имеют приоритет при поступлении в детские сады.