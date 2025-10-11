Ричмонд
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных овощах: на что нужно обращать внимание

Роспотребнадзор назвал картофель с пятнами и увядшую зелень опасными продуктами.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам следует обращать внимание на внешний вид употребляемых продуктов. Например, картофель с зелеными пятнами и яблоки со скользкой кожурой опасны для употребления. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, цитирует РИА Новости.

Помимо прочего, не рекомендуется покупать увядшую зелень и морковь с желтыми или зелеными пятнами. Эти советы относятся как к магазинной, так и к рыночной продукции. В службе по надзору порекомендовали также обращать внимание на хранение овощей и фруктов.

«Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов — их следует не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Граждан РФ порадовали сообщением о снижении цен на продукты питания. Так, подешевели некоторые овощи.