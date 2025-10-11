Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных овощах: на что нужно обращать внимание

«Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов — их следует не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением», — рассказали в Роспотребнадзоре.