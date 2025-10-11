Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: КНДР представила «самую мощную» ядерную ракету «Хвасон-20»

Ракета появилась на площади в ходе парада в Пхеньяне.

Источник: Аргументы и факты

Власти Северной Кореи на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим «самым мощным образцом ядерного оружия», информирует ЦТАК.

«Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета “Хвасон-20” — самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума», — говорится в публикации.

Напомним, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев посетил военный парад в Пхеньяне, посвящённом 80-летию создания Трудовой партии Кореи. В частности, он высоко оценил военно-технические достижения КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.

Также стало известно, что в Северной Корее разработали твёрдотопливный двигатель высокой тяги, который планируется применять для межконтинентальной ракеты «Хвасон-19» и МБР нового поколения «Хвасон-20».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше