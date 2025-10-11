ЦТАК: КНДР представила «самую мощную» ядерную ракету «Хвасон-20»

Власти Северной Кореи на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим «самым мощным образцом ядерного оружия», информирует ЦТАК.
«Когда на площади появилась межконтинентальная баллистическая ракета “Хвасон-20” — самая сильная ядерная стратегическая система КНДР, ликование зрителей достигло максимума», — говорится в публикации.
Напомним, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев посетил военный парад в Пхеньяне, посвящённом 80-летию создания Трудовой партии Кореи. В частности, он высоко оценил военно-технические достижения КНДР.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.
Также стало известно, что в Северной Корее разработали твёрдотопливный двигатель высокой тяги, который планируется применять для межконтинентальной ракеты «Хвасон-19» и МБР нового поколения «Хвасон-20».