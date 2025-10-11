Мошенников можно распознать по уличному диалекту: вот как они разговаривают

Большинство телефонных мошенников имеют особенности речи, по которым их можно распознать. Речь идёт о так называемом «уличном диалекте» и фразах, которые используются в тюремном жаргоне. Также подозрение должен вызвать иностранный акцент.
«При общении с телефонными мошенниками слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как “в натуре”, “че”, “прешь”, “кто такой взялся тут” и другие», — цитирует РИА Новости доктора психологических наук Николая Козлова.
