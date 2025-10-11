Более 4 тысяч госслужащих в США остались без работы из-за шатдауна правительства

В правительстве США наблюдаются кадровые изменения. Из-за шатдауна более 4 тысяч госслужащих лишились своих мест. Так утверждается в документе, поданном администрацией в суд Северного округа Калифорнии в связи с иском Американской федерации государственных служащих.
В заявлении сказано, что под сокращение попали сотрудники Министерства финансов, Минздрава и Министерства образования. Эти ведомства потеряли наибольшее число работников.
Кроме того, с должностей сняли некоторых сотрудников Министерства жилищного строительства и городского развития, Минторговли и Министерства энергетики.
По словам президента США Дональда Трампа, положение дел в правительстве продолжает ухудшаться. Он заявил, что демократы не захотели подчиняться мнению большинства.