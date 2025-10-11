Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4 тысяч госслужащих в США остались без работы из-за шатдауна правительства

В США под сокращение попали 4,1 тысячи сотрудников Министерств.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве США наблюдаются кадровые изменения. Из-за шатдауна более 4 тысяч госслужащих лишились своих мест. Так утверждается в документе, поданном администрацией в суд Северного округа Калифорнии в связи с иском Американской федерации государственных служащих.

В заявлении сказано, что под сокращение попали сотрудники Министерства финансов, Минздрава и Министерства образования. Эти ведомства потеряли наибольшее число работников.

Кроме того, с должностей сняли некоторых сотрудников Министерства жилищного строительства и городского развития, Минторговли и Министерства энергетики.

По словам президента США Дональда Трампа, положение дел в правительстве продолжает ухудшаться. Он заявил, что демократы не захотели подчиняться мнению большинства.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше