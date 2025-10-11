Зарплаты чиновников в регионах собираются индексировать каждый год на 4%

Это решение продолжает практику индексации зарплат бюджетников, которая в последний раз проводилась в январе 2025 года для педагогических, медицинских и социальных работников, а также сотрудников учреждений культуры. Для остальных категорий бюджетников индексация на 4,5% была запланирована на 1 октября 2025 года. Законодательство обязывает все организации и ИП индексировать зарплаты сотрудников, работающих по трудовому договору, для компенсации инфляции.