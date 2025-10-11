Россию ждут аномальные зимы

«В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, — это неправильно», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Он пояснил, что в условиях глобального потепления сохраняется высокая вариабельность погоды. В качестве примера метеоролог привел два последних января: 2024 год в Москве был очень холодным, с морозами до −25 °C, а январь 2025 года оказался экстремально теплым.