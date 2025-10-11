Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россию ждут аномальные зимы

На фоне потепления климата в России все еще возможны аномально холодные зимы с сильными морозами. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя распространившиеся в СМИ пугающие прогнозы.

Метеоролог Вильфанд предупредил россиян о вероятности аномально холодной зимы.

На фоне потепления климата в России все еще возможны аномально холодные зимы с сильными морозами. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя распространившиеся в СМИ пугающие прогнозы.

«В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, — это неправильно», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Он пояснил, что в условиях глобального потепления сохраняется высокая вариабельность погоды. В качестве примера метеоролог привел два последних января: 2024 год в Москве был очень холодным, с морозами до −25 °C, а январь 2025 года оказался экстремально теплым.

Специалист также напомнил о явлении «ультраполярного вторжения», когда арктический антициклон зимой перемещается в умеренные широты и приносит с собой аномально холодную погоду. «Повторяемость этих процессов существенно уменьшилась за последние 30−40 лет, но может ли быть такое? Да, конечно, может», — добавил он.

Поводом для комментария Вильфанда стали сообщения некоторых СМИ о якобы сделанном главой «Газпрома» Алексеем Миллером прогнозе, предрекающем по всей России морозы ниже −25 °C. Однако другой синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже опроверг вероятность таких экстремальных холодов, отметив, что в Москве, например, она не превышает 14%.

Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал о ночных заморозках на европейской территории России, когда температура в ряде регионов ЦФО, Поволжья и на юге страны опускалась до −5 градусов. Тогда синоптики отмечали, что около 30% территории России покрыто снегом, а в северной части Якутии холода были на 5−10 градусов ниже климатической нормы.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше