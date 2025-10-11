Диетолог рассказала, какие ягоды особенно полезны осенью

«Красные ягоды, в частности, брусника или клюква, содержат такое вещество, как бензойная кислота, которая … улучшает микробиоту кишечника, полезна при заболеваниях кишечника и мочевыводящей системы», — приводит слова Игнатиковой Sputnik. Она также отметила, что желтые ягоды, такие как рябина и облепиха, богаты бета-каротином, который является антиоксидантом и провитамином А.