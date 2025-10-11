Буцкая заявила, что льготы для некоторых матерей хотят расширить в 2026 году

Буцкая заявила, что льготы для матерей-героинь могут расширить в 2026 году.
С 1 января 2026 года в России может вступить в действие закон, предусматривающий полное освобождение женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», от оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также предоставление им бесплатных земельных участков. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая.
«Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме и уже прошел первое чтение. В соответствии с предлагаемыми изменениями, статус и социальная поддержка матерей-героинь будут приравнены к мерам, предоставляемым Героям труда и Героям России», — рассказала Буцкая РИА Новости.
Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2026 года. В случае одобрения документа, женщины, удостоенные почетного звания, смогут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, включая госпитализацию и лечение в стационарных медицинских учреждениях, получение рецептурных медикаментов без оплаты, а также ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение. Помимо этого, для них предусмотрено полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ. Также будут введены отдельные льготы, связанные с улучшением жилищных условий: матери-героини смогут получить бесплатный земельный участок и будут иметь первоочередное право на предоставление строительных материалов.
Как уточнила парламентарий, к матерям-героиням относятся женщины, которые не только родили, но и воспитали десять и более детей, при этом учитываются как родные, так и усыновленные дети. Кроме того, при присвоении звания «Мать-героиня» учитывается, какими гражданами стали ее дети.
В настоящее время для данной категории женщин уже действуют льготы, включая скидку на оплату коммунальных услуг до 30% и более, бесплатное получение лекарств, льготный проезд в общественном транспорте, ежегодный бесплатный отдых в санатории, приоритетное право на получение земельных участков и льготные кредиты. Помимо этого, эти дети пользуются преимуществом при поступлении в детские сады.