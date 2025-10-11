Буцкая заявила, что льготы для некоторых матерей хотят расширить в 2026 году

Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2026 года. В случае одобрения документа, женщины, удостоенные почетного звания, смогут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, включая госпитализацию и лечение в стационарных медицинских учреждениях, получение рецептурных медикаментов без оплаты, а также ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение. Помимо этого, для них предусмотрено полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ. Также будут введены отдельные льготы, связанные с улучшением жилищных условий: матери-героини смогут получить бесплатный земельный участок и будут иметь первоочередное право на предоставление строительных материалов.