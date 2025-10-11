Стоимость мемкойна Трампа резко рухнула: всё из-за конфликта с Китаем

Подешевела, в том числе, нефть. Помимо прочего, заметно упал курс доллара. Вероятно, так рынок отреагировал на обещание Соединенных Штатов усилить и без того высокие пошлины в отношении товаров из Китая. Дональд Трамп анонсировал введение 100%-ых тарифов с 1 ноября.