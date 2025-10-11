Стоимость мемкойна Трампа резко рухнула: всё из-за конфликта с Китаем

Торговые разногласия Китая и Соединенных Штатов привели к падению акций, доллара и криптовалют. Рынок остро отреагировал на последние резкие заявления американского лидера Дональда Трампа. Стоимость его мемкойна $TRUMP тоже сильно снизилась. Она опустилась на 80%, гласят данные Binance.
Мемкойн рухнул к 00:10 по Москве. Стоимость валюты опустилась до 1,5 доллара. Затем, к 04:40 мемкойн составил 5,48 доллара. Так, потери за короткий срок — почти 27,5%.
Подешевела, в том числе, нефть. Помимо прочего, заметно упал курс доллара. Вероятно, так рынок отреагировал на обещание Соединенных Штатов усилить и без того высокие пошлины в отношении товаров из Китая. Дональд Трамп анонсировал введение 100%-ых тарифов с 1 ноября.