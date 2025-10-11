Врач президента США Барбабелла: Трамп обладает крепким здоровьем

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп здоров, заявил его терапевт Шон Барбабелла.
Врач уточнил, что Трамп обладает крепким здоровьем, а его «жизненные показатели находятся на высоком уровне».
Отчёт врача Трампа распространил Белый дом.
«Президент Дональд Трамп остаётся исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями», — говорится в отчёте.
В нём также сказано, что сердечно-сосудистая система 79-летнего Трампа «по показателям на 14 лет моложе, чем его реальный возраст».
Кроме того, врач рассказал, что Трамп в преддверии международной поездки сделал прививки, в том числе от коронавируса.
Напомним, в администрации США рассказали, что в пятницу Трампа ждёт плановый медосмотр. До этого в Белом доме заявляли, что у него была диагностирована «хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отёках и синяках».
Ранее губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп страдает деменцией.