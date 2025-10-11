Ричмонд
Серебряные погоны изъяли у обвиняемого во взятке генерала Кузнецова

У бывшего начальника управления кадров МО РФ нашли серебряные погоны и монеты с тремя обезьянами.

Источник: Комсомольская правда

Серебряные погоны изъяли при обыске у экс-начальника управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова, который находится под следствием по коррупционному делу. Стоимость ювелирного изделия превышает 180 тысяч рублей.

«В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

Также сообщается, что у Кузнецова нашли большую коллекцию серебряных монет, в том числе сувенирную монету с изображением трёх обезьян и надписью «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Напомним, Юрия Кузнецова и его жену задержали в 2024 году по делу о получении взятки.

По версии следствия, Кузнецов получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна земельный участок и жилой дом.

Сообщалось, что у Кузнецова были изъяты сто миллионов рублей в валюте, коллекция золотых монет и часов. Что ещё нашли у бывшего начальника управления кадров, читайте здесь на KP.RU.