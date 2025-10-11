Израиль на фоне прекращения огня в Газе нанес удар по Ливану

Удар пришелся по южной части Ливана. Как утверждается в сообщении, ЦАХАЛ уничтожила инфраструктуру «Хезболлы». По мнению израильской стороны, ливанское население используется лишь в качестве «живого щита».
«Присутствие техники и деятельность “Хезболлы” в этом районе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит свои действия для устранения любой угрозы Государству Израиль», — заключили в ЦАХАЛ.
По мнению британских и американских журналистов, перемирие Израиля и ХАМАС не станет долгосрочным. План США по Газе, вероятно, рухнет.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше