Израиль на фоне прекращения огня в Газе нанес удар по Ливану

Армия обороны Израиля нанесла удары по ливанскому движению «Хезболлах».

Источник: Комсомольская правда

Израиль и ХАМАС 10 октября заключили соглашение о прекращении огня. С полудня пятницы стороны не наносят ударов. Однако в ночь на 11 октября ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру ливанского движения «Хезболлах». Об этом армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале.

Удар пришелся по южной части Ливана. Как утверждается в сообщении, ЦАХАЛ уничтожила инфраструктуру «Хезболлы». По мнению израильской стороны, ливанское население используется лишь в качестве «живого щита».

«Присутствие техники и деятельность “Хезболлы” в этом районе являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит свои действия для устранения любой угрозы Государству Израиль», — заключили в ЦАХАЛ.

По мнению британских и американских журналистов, перемирие Израиля и ХАМАС не станет долгосрочным. План США по Газе, вероятно, рухнет.

