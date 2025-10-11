Синоптик Ильин посоветовал москвичам менять резину после 10 ноября

«Ночные заморозки в Московской области будут до конца октября наблюдаться, но на дорогах уже будет достаточно сухо. Температура, при которой вполне можно ездить еще на летней резине, прогнозируется до конца первой декады ноября. В районе 10 ноября можно будет точно сказать, когда стоит поторопиться со сменой колес», — объяснил синоптик.