Синоптик Ильин посоветовал москвичам менять резину после 10 ноября

До конца октября в столичном регионе по ночам будут фиксироваться ночные заморозки, но на дорогах будет сухо. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, до начала ноября автомобилисты могут продолжать ездить на летней резине.
«Ночные заморозки в Московской области будут до конца октября наблюдаться, но на дорогах уже будет достаточно сухо. Температура, при которой вполне можно ездить еще на летней резине, прогнозируется до конца первой декады ноября. В районе 10 ноября можно будет точно сказать, когда стоит поторопиться со сменой колес», — объяснил синоптик.
Эксперт уточнил, что циклон «Барбара» на следующей неделе принесет в Москву снег с дождем. Такие осадки ожидаются в период с 14 по 16 октября. При этом, по словам Ильина, снег быстро растает.