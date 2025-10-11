Ричмонд
Синоптик Ильин посоветовал москвичам менять резину после 10 ноября

Менять резину на зимнюю московским водителям рекомедовали после 10 ноября. До этого времени дороги останутся сухими, несмотря на ночные заморозки.

Источник: Аргументы и факты

До конца октября в столичном регионе по ночам будут фиксироваться ночные заморозки, но на дорогах будет сухо. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, до начала ноября автомобилисты могут продолжать ездить на летней резине.

«Ночные заморозки в Московской области будут до конца октября наблюдаться, но на дорогах уже будет достаточно сухо. Температура, при которой вполне можно ездить еще на летней резине, прогнозируется до конца первой декады ноября. В районе 10 ноября можно будет точно сказать, когда стоит поторопиться со сменой колес», — объяснил синоптик.

Эксперт уточнил, что циклон «Барбара» на следующей неделе принесет в Москву снег с дождем. Такие осадки ожидаются в период с 14 по 16 октября. При этом, по словам Ильина, снег быстро растает.