Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России оценили возможность перехода на четырехдневную учебную неделю в школах

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал мнение, что переход на четырёхдневную учебную неделю в российских школах не приведёт к сокращению образовательной программы, а лишь увеличит ежедневную нагрузку на учащихся.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал мнение, что переход на четырёхдневную учебную неделю в российских школах не приведёт к сокращению образовательной программы, а лишь увеличит ежедневную нагрузку на учащихся.

В интервью РИА Новости эксперт пояснил, что объём знаний не уменьшается, а, напротив, появляются новые предметы, что делает невозможным сокращение учебного плана.

Онищенко привёл в пример переход с шестидневной на пятидневную учебную неделю, в результате которого количество уроков не уменьшилось, а субботние занятия были распределены по остальным дням, увеличив ежедневную нагрузку на школьников. Академик предположил, что при четырёхдневной неделе дети могут быть вынуждены начинать занятия уже в шесть утра, чтобы освоить всю программу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе запретили есть сурков из-за смертельного заболевания.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.