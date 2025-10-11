В России оценили возможность перехода на четырехдневную учебную неделю в школах

Онищенко привёл в пример переход с шестидневной на пятидневную учебную неделю, в результате которого количество уроков не уменьшилось, а субботние занятия были распределены по остальным дням, увеличив ежедневную нагрузку на школьников. Академик предположил, что при четырёхдневной неделе дети могут быть вынуждены начинать занятия уже в шесть утра, чтобы освоить всю программу.