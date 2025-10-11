Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября

День у Дев тоже пройдет не очень хорошо. Не исключены разочарования и досадные ошибки. Причем проблемы могут ждать почти везде: вам могут не вернуть долги, на работе может произойти что-то неприятное, близкие могут отнестись к вам с лишней холодностью, а на «хотелки» не хватит денег. Вам будет трудно понравиться другим, а выбор, который вы сделаете сегодня, скорее всего, окажется неправильными. Покупки тоже будут неудачными.