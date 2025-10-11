Тушение пожара на полигоне Холмистая во Владивостоке не завершено

Пожар на мусорном полигоне на Холмистой во Владивостоке продолжается. С момента возгорания в понедельник, 6 октября, силы тушения и техника не прекращают работу по ликвидации очагов тления. Чёрный дым постепенно сменился серым, однако ветер по-прежнему приносит смог в жилые районы, где местные жители испытывают затруднения с дыханием. Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха, но не выявил превышения опасных веществ, несмотря на жалобы горожан.
Специалисты Приморского экологического оператора и МЧС задействовали в тушении 37 единиц техники, включая экскаваторы, автоцистерны, бульдозеры и самосвалы. Техника подрядчика и МЧС работает днём, постепенно перекрывая доступ воздуха к тлеющим участкам путём засыпания песком и грунтом. Водители КАМАЗов с эмблемой ГО ЧС рассказали, что условия работы улучшились по сравнению с первыми днями, когда было трудно ориентироваться на полигоне.
Площадь возгорания в первый день составила 1000 квадратных метров, а площадь задымления достигала 3500 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная зола, привезённая одним из мусоровозов. В настоящее время открытого огня не наблюдается, пожар перешёл в стадию тления, которое ликвидируется путём пересыпки грунта.
Сейчас полигон принимает отходы только от техники с автоматической системой выгрузки — это мусоровозы бункерного типа и самосвалы. Грузовики с ручной выгрузкой временно не допускаются на территорию полигона. Водители таких машин проводят у пропускного пункта от нескольких часов до дней в ожидании допуска.
Ветер сейчас переносит дым в сторону улицы Снеговой и посёлка Рыбачий, на южных окраинах города наблюдается смог и дымка. Несмотря на то что жители отмечают улучшение ситуации по сравнению с первыми днями, многие отмечают, что по-прежнему испытывают дискомфорт.
Конкретной даты окончательного завершения тушения полигона не называется.