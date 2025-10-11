Тушение пожара на полигоне Холмистая во Владивостоке не завершено

Пожар на мусорном полигоне на Холмистой во Владивостоке продолжается. С момента возгорания в понедельник, 6 октября, силы тушения и техника не прекращают работу по ликвидации очагов тления. Чёрный дым постепенно сменился серым, однако ветер по-прежнему приносит смог в жилые районы, где местные жители испытывают затруднения с дыханием. Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха, но не выявил превышения опасных веществ, несмотря на жалобы горожан.