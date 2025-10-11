В США рассказали историю осужденного на самый долгий срок преступника: он так и не дождался казни

Фреда Синглтона приговорили к казни на электрическом стуле. Он жил с таким решением суда с 1983 года. Мужчину осудили за убийство, изнасилование и воровство. При этом к смертной казни не удавалось прибегнуть из-за проблем преступника с психикой. Мужчина на протяжении всего времени, проведенного в тюрьме, ничего не осознавал.