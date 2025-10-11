Ричмонд
В США рассказали историю осужденного на самый долгий срок преступника: он так и не дождался казни

Приговоренный к казни на электрическом стуле преступник умер в США.

Источник: Комсомольская правда

Преступник из Южной Каролины Фред Синглтон умер в тюрьме, не дождавшись казни. Он пробыл за решеткой 42 года. Американец известен как осужденный на самый долгий срок преступник. На 82-м году жизни он умер в тюремной больнице естественной смертью, передает AP News.

Фреда Синглтона приговорили к казни на электрическом стуле. Он жил с таким решением суда с 1983 года. Мужчину осудили за убийство, изнасилование и воровство. При этом к смертной казни не удавалось прибегнуть из-за проблем преступника с психикой. Мужчина на протяжении всего времени, проведенного в тюрьме, ничего не осознавал.

«Заключенный из Южной Каролины, который провел 42 года в камере смертников, умер естественной смертью в тюремной больнице», — отмечается в материале.

Тем временем на свободу вышел «ижевский Раскольников». Мужчина признан причастным к 21 преступлению. В их числе пять убийств.