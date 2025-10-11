Врач Кондрахин посоветовал соблюдать режим в новогодние праздники

«Во время праздников, конечно, можно немного расслабиться, но все равно нужно стараться соблюдать установленный режим. Мы обычно в определенное время встаем на работу и возвращаемся с нее, примерно в одно время завтракаем, обедаем, ужинаем. Пусть 1, 2, 3 января будут прямо праздничными, про которые хочется сказать: “Гулять так гулять!”. Но начиная примерно с 4 января лучше придерживаться графика: вставать в одно время (примерно, как на работу или чуть позже), трехразовое питание или такое, к которому человек привык. Также следует уже в это время переходить на привычное питание и снизить количество алкоголя, а лучше вообще его не употреблять», — отметил специалист.