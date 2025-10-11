Ричмонд
Врач Кондрахин посоветовал соблюдать режим в новогодние праздники

Кондрахин отметил, что главными опасностями во время новогодних праздников являются бытовые травмы и проблемы со здоровьем из-за переедания и нарушения режима.

Источник: Аргументы и факты

Во время длинных новогодних праздников нужно соблюдать сформировавшийся режим дня и не переедать, посоветовал в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Напомним, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что праздники по случаю нового 2026 года будут длиться 12 дней и станут самыми продолжительными за многие годы.

В 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные перенесут на 31 декабря и 9 января.

«Во время праздников, конечно, можно немного расслабиться, но все равно нужно стараться соблюдать установленный режим. Мы обычно в определенное время встаем на работу и возвращаемся с нее, примерно в одно время завтракаем, обедаем, ужинаем. Пусть 1, 2, 3 января будут прямо праздничными, про которые хочется сказать: “Гулять так гулять!”. Но начиная примерно с 4 января лучше придерживаться графика: вставать в одно время (примерно, как на работу или чуть позже), трехразовое питание или такое, к которому человек привык. Также следует уже в это время переходить на привычное питание и снизить количество алкоголя, а лучше вообще его не употреблять», — отметил специалист.

Кондрахин посоветовал снизить количество не только алкоголя, но и сладостей, копченых продуктов. Организм, по словам специалиста, будет благодарен за такое быстрое возвращение к привычному ритму жизни.

«Что касается повышенной травматизации во время праздников, не нужно пренебрегать техникой безопасности, все следует делать разумно», — отметил эксперт.

Врач подчеркнул, что вредны для человека не праздники сами по себе, а безрассудство, которое во время них проявляется.

Ранее психолог Хорс рассказал, как не выгореть во время долгих новогодних каникул.

