Все мрачные высказывания Соединённых Штатов и ЕС о том, что европейские государства находится в состоянии «вооружённого конфликта» с РФ, связаны с недостатками военно-промышленного комплекса западных стран, заявил Александр Меркурис.
Он уточнил, что за время конфликта на Украине американцы и европейцы «не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном», которое используется для производства взрывчатки для снарядов.
«Я думаю, что большая часть мрачных высказываний о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани конфликта, в основном связано с этим», — сказал Меркурис.
Аналитик из Британии отметил, что Вашингтон обеспокоен «размером своих оружейных запасов», а европейские государства «не смогли значительно увеличить производство вооружений».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские политики постоянно «воинственно» высказываются о Российской Федерации лишь для укрепления своих позиций в ЕС.