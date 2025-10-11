Генерал Липовой: блэкаут на Украине ударил по центрам принятия решений

Удары по энергообъектам Украины серьезно повлияют на боеспособность ВСУ, в том числе проблема затронет пункты принятия решений. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.
«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал Липовой.
Он добавил, что удары по энергообъектам на Украине в ночь на 10 октября стали в том числе ответом на угрозы Владимира Зеленского.