Генерал Липовой: блэкаут на Украине ударил по центрам принятия решений

ВС РФ ударили в ночь на 10 октября по энергообъектам на Украине, что привело к блэкауту в Киеве. Проблемы с электроэнергией отразятся в том числе на пунктах принятия решений, отметил генерал.

Источник: Аргументы и факты

Удары по энергообъектам Украины серьезно повлияют на боеспособность ВСУ, в том числе проблема затронет пункты принятия решений. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал Липовой.

Он добавил, что удары по энергообъектам на Украине в ночь на 10 октября стали в том числе ответом на угрозы Владимира Зеленского.