Диетолог Кованова: тыкву безопаснее употреблять в печеном виде

Тыква в сыром виде может вызвать повышенное газообразование, поэтому диетолог порекомендовала употреблять этот продукт в запечённом виде. Тыква богата бета-каротином, калием и пектинами, полезными для сердца и зрения.

Источник: Аргументы и факты

Тыкву безопаснее употреблять в запеченном виде, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Эксперт объяснила, что при употреблении этого овоща в сыром виде повышается риск газообразования.

Диетолог уточнила, что тыква полезна большинству людей.

«Этот овощ богат бета-каротином, калием и пектинами, которые укрепляют сердце, поддерживают зрение и мягко очищают организм. В эру огромного потребления натрия просто везде, продукты, которые богаты калием, просто необходимы», — рассказала Кованова.

Эксперт обратила внимание на то, что особенно важно употреблять тыкву тем, у кого есть вопросы с печенью. При этом, по словам диетолога, есть ряд ограничений.

«Тыкву нужно с осторожностью употреблять при сахарном диабете. На этот овощ не нужно налегать, если есть гастрит с пониженной кислотностью, гипотония кишечника, так как она усиливает брожение и снижает секрецию желудочного сока. Кроме того, тыква обладает мочегонным эффектом», — уточнила Кованова.

Ранее Кованова рассказала, что самым полезным осенним овощем является зеленая редька.