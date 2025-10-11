Диетолог Кованова: тыкву безопаснее употреблять в печеном виде

Тыкву безопаснее употреблять в запеченном виде, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Эксперт объяснила, что при употреблении этого овоща в сыром виде повышается риск газообразования.
Диетолог уточнила, что тыква полезна большинству людей.
«Этот овощ богат бета-каротином, калием и пектинами, которые укрепляют сердце, поддерживают зрение и мягко очищают организм. В эру огромного потребления натрия просто везде, продукты, которые богаты калием, просто необходимы», — рассказала Кованова.
Эксперт обратила внимание на то, что особенно важно употреблять тыкву тем, у кого есть вопросы с печенью. При этом, по словам диетолога, есть ряд ограничений.
«Тыкву нужно с осторожностью употреблять при сахарном диабете. На этот овощ не нужно налегать, если есть гастрит с пониженной кислотностью, гипотония кишечника, так как она усиливает брожение и снижает секрецию желудочного сока. Кроме того, тыква обладает мочегонным эффектом», — уточнила Кованова.
Ранее Кованова рассказала, что самым полезным осенним овощем является зеленая редька.