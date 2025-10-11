Диетолог Кованова: тыкву безопаснее употреблять в печеном виде

«Тыкву нужно с осторожностью употреблять при сахарном диабете. На этот овощ не нужно налегать, если есть гастрит с пониженной кислотностью, гипотония кишечника, так как она усиливает брожение и снижает секрецию желудочного сока. Кроме того, тыква обладает мочегонным эффектом», — уточнила Кованова.