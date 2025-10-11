В США задержан подросток по подозрению в стрельбе с гибелью двоих человек

В США полиция задержала подростка, который подозревается в участии в стычке вооружённых людей, произошедшей в Монтгомери 5 октября. Сообщалось, что в ходе инцидента погибли два человека, 12 пострадали.
«Подросток был задержан в пятницу во время публичных мероприятий в центре города за стрельбу со смертельным исходом, произошедшую вечером в субботу», — пишет NBC со ссылкой на местную полицию.
Ранее в американском штате Мэриленд произошла стрельба в Военно-морской академии, нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Также сообщалось, что неизвестный ранил минимум пятерых полицейских в Пенсильвании.
Сайт KP.RU информировал, что в американском штате Техасе произошла стрельба. Погибли, по меньшей мере, два ребенка. Столько же пострадали. По подозрению в преступлении задержали женщину.
Кроме того, не менее трёх учащихся старшей школы в американском штате Колорадо получили ранения при стрельбе в среду 10 сентября.