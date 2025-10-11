До +3 градусов ожидается в Иркутске 11 октября

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Слюдянском районе умеренные осадки, ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура +4,-1 градусов, при облачной погоде −4,-9 градусов, — говорится в сообщении.