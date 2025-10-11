«Живой Нострадамус» из Бразилии Саломе дал прогноз на окончание СВО

«Как он может видеть исторические события? Все по-разному видят. Но нужно помнить, что у нас жизнь циклична. То есть каждые 28−30 лет все повторяется. Это просто уже статистика. Жириновский же, предсказывал будущее. Он был очень хорошим аналитиком. Атос Саломе, действительно обладает какими-то способностями, но если покопаться и в Индии, и в Японии, и в Америке, и в России, тоже можно найти хороших предсказателей», — сказал эксперт.