Бразилец Атос Саломе, которого из-за большого числа сбывшихся предсказаний называют «живым Нострадамусом», в интервью Daily Mail дал прогноз по СВО. По его словам, «к марту 2026 года Украина будет раздроблена, новые российские регионы будут признаны на международном уровне». В беседе с aif.ru российский ясновидящий, таролог, участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов объяснил феномен САломе и точности его предсказаний.
«Его феномен в том, что он просто подхватил волну, хорошую волну, он действительно что-то может видеть. Вопрос остается, как он работает. К нему приходят какие-то видения. Предсказатели работают все-таки по запросу. Наверное, он не всегда понимает, что он предсказывает и как предсказывает. Это действительно такой своеобразный Нострадамус», — объяснил эксперт.
Кинжинов обратил внимание на то, что нет статистики по несбывшимся предсказаниям Атоса Саломе. по словам таролога, в каждой стране есть два-три сильных предсказателя.
«Как он может видеть исторические события? Все по-разному видят. Но нужно помнить, что у нас жизнь циклична. То есть каждые 28−30 лет все повторяется. Это просто уже статистика. Жириновский же, предсказывал будущее. Он был очень хорошим аналитиком. Атос Саломе, действительно обладает какими-то способностями, но если покопаться и в Индии, и в Японии, и в Америке, и в России, тоже можно найти хороших предсказателей», — сказал эксперт.
По словам Кинжинова, Атос Саломе еще некоторое время будет удивлять своими предсказаниями.
«А потом он сдуется. Сегодня это пришло, завтра ему это может уже не прийти в голову», — добавил он.
О бразильском «живом Нострадамусе» Атосе Саломе некоторое время назад сообщили иностранные издания Daily Mail, New York Post, Female и другие. По их данным, мистик предсказал пандемию COVID-19, кончину королевы Елизаветы II, приобретение Twitter Илоном Маском, и проблемы со здоровьем у короля Карла III.
На 2026 год Атос Саломе дал несколько предсказаний, в том числе, он заявил, что «к марту 2026 года Украина будет раздроблена, новые российские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять».