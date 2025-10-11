Генеральный секретарь левой партии Podemos в Испании Ионе Беларра прокомментировала результаты присуждения Нобелевской премии мира в 2025 году.
Она осудила итоги присуждения Нобелевской премии мира и написала в соцсети X, что ее сейчас получают путчисты и военные преступники. По мнению Беларры, в последнее время уровень престижа международных институтов, которые стремятся отражать требования человечества, является очень низким.
Лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, посвятила свою награду президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, которому не удалось взять премию, будучи номинантом. Она подчеркнула, что такое событие является признанием борьбы всех венесуэльцев за свободу.
Предполагалось, что премию получит лично Трамп. С начала его президентского срока многие политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома в рамках конфликта в Секторе Газа.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США.