Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили новую статью

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появились новые обвинительные статьи.

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появились новые обвинительные статьи. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, часть фигурантов теперь обвиняется по статье о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Кроме того, в зависимости от роли каждого обвиняемого, им вменяются публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), хулиганство (ч. 2 ст. 213) и разбой (ст. 162).

Напомним, что летом 2023 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом сообщила о предотвращении подготовки убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, организованной украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что у обвиняемого в коррупции генерала МО РФ нашли серебряные погоны за 184 тысячи рублей.

