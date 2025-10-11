Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили новую статью

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появились новые обвинительные статьи. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, часть фигурантов теперь обвиняется по статье о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).