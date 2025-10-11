Полковник Матвийчук: Славянск можно взять штурмом сразу с трех сторон

«ВСУ превратили Славянск, как, собственно, Краматорск, в опорный пункт. Противник нарыл там фортификационные сооружения, связав их с городскими постройками, домами, подземными коммуникациями. Но, я думаю, что командование ВСУ понимает: противостоять мощи нашей армии они уже не в состоянии. Сейчас противник старается разрушить как можно больше предприятий, как можно больше домов», — сказал Матвийчук.