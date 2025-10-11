Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Хаминский оценил предложение лишить Пугачеву пенсии

Алла Пугачева не может быть лишена российской пенсии, поскольку эта выплата предусмотрена российским законодательством. Она также получает авторские отчисления, поскольку не признана иностранным агентом.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи Сети, недовольные высказываниями Аллы Пугачевой в адрес России, предлагают лишить ее российской пенсии и авторских отчислений. Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru объяснил, возможно ли это сделать.

«Лишить Пугачеву пенсии и отчислений за авторские права невозможно. У нас есть ограничение выплат за использование объектов интеллектуальной собственности на территории России в случае признания гражданина иноагентом, но Пугачева и не является, то есть получает отчисления законно. Пенсию свою она заработала, она производила отчисления в пенсионный фонд, поэтому ей эта выплата начислена в соответствии с законодательством. Оснований для ограничений либо прекращения выплат нет», — объяснил он.

Юрист подчеркнул, что Пугачева продолжит получать пенсию, даже если откажется от российского гражданства.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшая из России Пугачёва несколько раз возвращалась в страну, чтобы попытаться добиться разрешения на возвращение своего супруга, шоумена Максима Галкина*.

*признан иноагентом на территории Российской Федерации.