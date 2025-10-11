Юрист Хаминский оценил предложение лишить Пугачеву пенсии

«Лишить Пугачеву пенсии и отчислений за авторские права невозможно. У нас есть ограничение выплат за использование объектов интеллектуальной собственности на территории России в случае признания гражданина иноагентом, но Пугачева и не является, то есть получает отчисления законно. Пенсию свою она заработала, она производила отчисления в пенсионный фонд, поэтому ей эта выплата начислена в соответствии с законодательством. Оснований для ограничений либо прекращения выплат нет», — объяснил он.