Онищенко оценил идею ввести четырехдневную учебную неделю в школах

Заместитель президента Российской академии образования напомнил, что ранее при переходе школ с шестидневного на пятидневное обучение нагрузка на детей также не уменьшилась. По его словам, все субботние уроки были перераспределены на оставшиеся пять дней, что фактически добавило ученикам еще по одному уроку в каждом учебном дне. Также Онищенко выразил опасения, что переход на четырехдневную неделю может привести к необходимости приходить в школу значительно раньше, вплоть до шести утра.