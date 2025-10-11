Эксперт Кнутов: ракета «Фламинго» хорошо заметна для ПВО из-за размеров

«Украина пытается наладить массовое производство ракет “Фламинго”. Для того, чтобы удешевить производство, Киев пытается использовать или чешские двигатели, или советские. Электронику они закупают везде, где можно. Конструкция довольно простая. Но самая большая проблема — боевая часть больше одной тонны. То есть, разрушения при попадании будут достаточно серьезные», — сказал Кнутов.