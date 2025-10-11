Эксперт Кнутов: ракета «Фламинго» хорошо заметна для ПВО из-за размеров

Главной особенностью украинской ракеты «Фламинго» является то, что ее боевая часть достигает одной тонны, однако российские системы ПВО успешно отслеживают эти ракеты. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ впервые сбили крылатую ракету «Фламинго». По разным данным, ее сбили с помощью ЗРК «Бук» или ЗРПК «Панцирь». На обломках зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.
«Украина пытается наладить массовое производство ракет “Фламинго”. Для того, чтобы удешевить производство, Киев пытается использовать или чешские двигатели, или советские. Электронику они закупают везде, где можно. Конструкция довольно простая. Но самая большая проблема — боевая часть больше одной тонны. То есть, разрушения при попадании будут достаточно серьезные», — сказал Кнутов.
При этом он отметил, что ракета «Фламинго» хорошо заметна для российских систем ПВО, учитывая ее размер, длину и размах.
«Поэтому появляется информация о том, что мы сбиваем эти ракеты», — резюмировал Кнутов.