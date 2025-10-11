Охота на «Фламинго»: супероружие РФ разносит хваленые ракеты Зеленского

«Для того, чтобы удешевить производство, Киев пытается использовать или чешские двигатели, или советские, об этом идут споры. Электронику они закупают везде, где можно, поэтому детали могут быть и китайские. Конструкция довольно простая. Но самая большая проблема — боевая часть больше одной тонны. То есть, разрушения при попадании будут достаточно серьезные», — сказал Кнутов.