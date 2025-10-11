Охота на «Фламинго»: супероружие РФ разносит хваленые ракеты Зеленского

Российская армия успешно перехватила и уничтожила первую выпущенную Украиной крылатую ракету собственного производства «Фламинго», которую ранее активно рекламировал президент Владимир Зеленский. Снаряд развивал скорость около 600 км/ч, находясь на высоте 100 метров. Однако он не смог противостоять российским системам ПВО.
По различным источникам, решающую роль сыграл либо зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», либо зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».
После уничтожения ракеты вскоре стали появляться фотографии обломков, разоблачающие миф о самостоятельности разработок. Эксперты подтвердили, что украинский боеприпас собран преимущественно из китайских комплектующих и оснащён двигателем советской разработки или чешского происхождения.
Зеленский надеялся на эффективность «Фламинго».
Владимир Зеленский во время встречи с журналистом в августе 2025 года выразил уверенность в эффективности украинской крылатой ракеты «Фламинго» и называл ее одной из наиболее успешных отечественных разработок. Более того, он анонсировал планы массового производства этих ракет уже зимой следующего года.
«Она пока что самая успешная, которая у нас есть. Мы планируем увеличить количество таких ракет. К декабрю у нас появится их больше, а к концу декабря или в январе-феврале мы перейдем к массовому производству», — сказал Зеленский.
По его словам, «Фламинго» якобы может преодолевать около 3 тысяч км. Однако теперь эксперты сходятся во мнении, что она реальная дальность полета не превышает 1,5 тысячи км.
Ракета хорошо видна ПВО.
Военный эксперт Юрий Кнутов, говоря о внутренней «начинке» ракеты, отметил, что Украина всячески пытается удешевить производство для массового производства.
«Для того, чтобы удешевить производство, Киев пытается использовать или чешские двигатели, или советские, об этом идут споры. Электронику они закупают везде, где можно, поэтому детали могут быть и китайские. Конструкция довольно простая. Но самая большая проблема — боевая часть больше одной тонны. То есть, разрушения при попадании будут достаточно серьезные», — сказал Кнутов.
При этом он отметил, что ракета «Фламинго» хорошо заметна для российских систем ПВО, учитывая ее размер, длину и размах, поэтому появляются сообщения о ее уничтожении.
Производство «Фламинго» — цель № 1.
Украинские заводы, где производятся ракеты, в том числе «Фламинго», являются целью № 1 для армии РФ, отметил Кнутов. Он не исключил, что по ним могли нанести удар «Искандеры» в ночь на 10 октября.
«“Искандерами” мы поражаем наиболее значимые цели, приоритетные, потому что “Искандер” имеет достаточно мощную боевую часть, 450 кг. Точность поражения очень высокая, до 10−15 метров. Ими поражались объекты энергетики, военные предприятия, места производства крылатых ракет, в том числе “Фламинго”, и беспилотников. У нас заводы, которые собирают эти ракеты, сейчас находятся в приоритете», — подчеркнул Кнутов.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что блэкаут на Украине стал жестким ответом на угрозы Зеленского.