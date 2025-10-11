Часть жителей Владивостока с ночи остаётся без света, не работают светофоры

В дома жителей Второй Речки всё ещё не вернулось обещанное электричество. Отключения планировались до 10:00, но время ремонта было продлено из-за большого объёма работ, сообщают ИА PrimaMedia в МЦУ Владивостока.
Ранее стало известно, что отключения охватят порядка 400 домов на проспекте 100-летия Владивостока, Ениссейской, Кирова, Лесной, Магнитогорской, Русской, Татарской, Чкалова, Шуйской и других улицах. Ремонт запланировали на двух воздушных линиях.
Утром в субботу, 11 октября, электричество не вернулось в часть домов, сообщили жители Второй Речки, а электротранспорт пока не ходит. Светофоры также не работают, из-за чего на дорогах образовались пробки. В МЦУ сообщили, что специалисты всё ещё проводят ремонтные работы. Их окончание запланировано примерно на
«К сожалению, из-за большого объема работ ремонт был продлен», — рассказали в МЦУ.