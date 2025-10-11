Часть жителей Владивостока с ночи остаётся без света, не работают светофоры

Утром в субботу, 11 октября, электричество не вернулось в часть домов, сообщили жители Второй Речки, а электротранспорт пока не ходит. Светофоры также не работают, из-за чего на дорогах образовались пробки. В МЦУ сообщили, что специалисты всё ещё проводят ремонтные работы. Их окончание запланировано примерно на 14:00—14:30 .