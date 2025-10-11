В аэропортах Самары и Саратова отменили ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорты: Самара (“Курумоч”), Саратов (“Гагарин”). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта: два, выполнявших рейсы в Самару, и два, летевших в Саратов.
Также в Росавиации сообщили о временном закрытии воздушного пространства аэропорта Уфы. Кроме того, план «Ковёр» продолжает действовать в воздушных гаванях Нижнекамска, Казани и Волгограда.
Ранее Вооружённые силы Украины посредством беспилотников атаковали Волгоградскую область. Местные жители сообщили о 5−7 взрывах над столицей региона. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Обломки сбитых БПЛА упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Один человек пострадал.
