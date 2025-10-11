Бесплатный земельный участок, лекарства, отдых в санатории: какие льготы есть у «Матерей-героинь»

В том же месяце Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о расширении социальных гарантий для матерей. Согласно документам, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», следует предоставлять меры поддержки, аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда, включая льготы на медицинскую помощь, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, а также право на ежемесячную выплату свыше 72 тысяч рублей через портал «Госуслуги». Кроме того, для них также предусмотрены дополнительные выплаты и снятие ограничений на зачисление в страховой стаж периода ухода за детьми до 1,5 лет.