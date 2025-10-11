США и Китай вновь на грани торговой войны: Трамп принял жесткое решение по санкциям

Американский лидер Дональд Трамп принял решение относительно Китая. Президент США заявил о принятии повышенных пошлин на товары из КНР. Они будут гораздо выше текущего уровня. Так хозяин Белого дома написал в своей соцсети.
Дональд Трамп уточнил, что дополнительные 100-процентные пошлины будут введены сверх существующих. Он объяснил такое жесткое решение планами Пекина по установлению санкций в отношении Вашингтона.
При этом американский лидер не пояснил, на какие категории товаров будут распространяться ограничения. Он заявил, что это будет целый ряд продукции, «не только программное обеспечение».
«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — предупредил президент США.
Он добавил, что Вашингтон также планирует наложить экспортный контроль для критически важного ПО. Президент США, вместе с тем, назвал решение Пекина о наложении торговых ограничений «совершенно беспрецедентным в международной торговле» случаем.
На фоне разрастающегося конфликта заметно рухнул доллар. Кроме того, упали акции и криптовалюты. Стоимость мемкойна $TRUMP тоже сильно снизилась. Она опустилась на 80% за несколько часов. Мемкойн Дональда Трампа рухнул к 00:10 по Москве. Стоимость валюты опустилась до 1,5 доллара.
Интересно, что президент США день назад публично заявил, что не видит смысла в проведении личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако двумя часами ранее он опроверг свое же заявление. Дональд Трамп сообщил, что якобы не отказывался от предстоящей встречи. Он при этом уведомил, что не уверен в проведении переговоров в Южной Корее.