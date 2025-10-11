Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Китай вновь на грани торговой войны: Трамп принял жесткое решение по санкциям

Трамп 1 ноября введет 100% пошлины на товары из Китая сверх текущего уровня.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял решение относительно Китая. Президент США заявил о принятии повышенных пошлин на товары из КНР. Они будут гораздо выше текущего уровня. Так хозяин Белого дома написал в своей соцсети.

Дональд Трамп уточнил, что дополнительные 100-процентные пошлины будут введены сверх существующих. Он объяснил такое жесткое решение планами Пекина по установлению санкций в отношении Вашингтона.

При этом американский лидер не пояснил, на какие категории товаров будут распространяться ограничения. Он заявил, что это будет целый ряд продукции, «не только программное обеспечение».

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — предупредил президент США.

Он добавил, что Вашингтон также планирует наложить экспортный контроль для критически важного ПО. Президент США, вместе с тем, назвал решение Пекина о наложении торговых ограничений «совершенно беспрецедентным в международной торговле» случаем.

На фоне разрастающегося конфликта заметно рухнул доллар. Кроме того, упали акции и криптовалюты. Стоимость мемкойна $TRUMP тоже сильно снизилась. Она опустилась на 80% за несколько часов. Мемкойн Дональда Трампа рухнул к 00:10 по Москве. Стоимость валюты опустилась до 1,5 доллара.

Интересно, что президент США день назад публично заявил, что не видит смысла в проведении личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако двумя часами ранее он опроверг свое же заявление. Дональд Трамп сообщил, что якобы не отказывался от предстоящей встречи. Он при этом уведомил, что не уверен в проведении переговоров в Южной Корее.

Между тем Дональд Трамп попытался урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. Он принудил Израиль и ХАМАС к прекращению огня. Однако в ночь на 11 октября ЦАХАЛ атаковала инфраструктуру ливанского движения «Хезболлах». Удар пришелся по южной части Ливана. ЦАХАЛ уничтожила инфраструктуру «Хезболлы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше