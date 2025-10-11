США и Китай вновь на грани торговой войны: Трамп принял жесткое решение по санкциям

Интересно, что президент США день назад публично заявил, что не видит смысла в проведении личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако двумя часами ранее он опроверг свое же заявление. Дональд Трамп сообщил, что якобы не отказывался от предстоящей встречи. Он при этом уведомил, что не уверен в проведении переговоров в Южной Корее.