ВСУ за сутки потеряли около 1,4 тысячи военных

По данным Министерства обороны России, всего за неделю с 4 по 10 октября украинская армия потеряла более 9970 военных. При этом бойцы ВС РФ освободили Отрадное в Харьковской области, Федоровку и Кузьминовку в ДНР, Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области.