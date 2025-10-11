Потери украинских войск за прошедшие сутки составили около 1440 военных. Это следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок ВС России.
Так, ВСУ лишились 450 бойцов в зоне ответственности «Центра», «Восток» уничтожил 355 военнослужащих, «Север» — более 205, «Запад» — до 220, «Юг» — около 150 и «Днепр» — до 60, передает РИА Новости.
По данным Министерства обороны России, всего за неделю с 4 по 10 октября украинская армия потеряла более 9970 военных. При этом бойцы ВС РФ освободили Отрадное в Харьковской области, Федоровку и Кузьминовку в ДНР, Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области.
Российские войска группировки «Север» отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом 8 октября сообщили в российских силовых структурах.
При ударе ВСУ по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в автомобиле. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.