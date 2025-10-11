Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли около 1,4 тысячи военных

Потери украинских войск за прошедшие сутки составили около 1440 военных. Это следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок ВС России.

Потери украинских войск за прошедшие сутки составили около 1440 военных. Это следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок ВС России.

Так, ВСУ лишились 450 бойцов в зоне ответственности «Центра», «Восток» уничтожил 355 военнослужащих, «Север» — более 205, «Запад» — до 220, «Юг» — около 150 и «Днепр» — до 60, передает РИА Новости.

По данным Министерства обороны России, всего за неделю с 4 по 10 октября украинская армия потеряла более 9970 военных. При этом бойцы ВС РФ освободили Отрадное в Харьковской области, Федоровку и Кузьминовку в ДНР, Нововасилевское и Новогригоровку в Запорожской области.

Российские войска группировки «Север» отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом 8 октября сообщили в российских силовых структурах.

При ударе ВСУ по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в автомобиле. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.