Синоптик Позднякова опровергла, что предстоящая зима станет самой холодной

«Гидрометцентр России не давал прогнозов о том, что нас ждет аномально холодная зима за последние сколько-то там лет, я не знаю, откуда могли взяться такие выводы. Практически все зимы в этом столетии у нас идут с положительной аномалией температуры», — сказала Позднякова.