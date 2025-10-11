Синоптик Позднякова опровергла, что предстоящая зима станет самой холодной

Предвестников того, что предстоящая зима в Росси будет самой холодной за последние 20 лет, сейчас нет. Об этом aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ранее СМИ писали, что Европу и Россию впервые за 20 лет ждет аномально холодная зима.
«Гидрометцентр России не давал прогнозов о том, что нас ждет аномально холодная зима за последние сколько-то там лет, я не знаю, откуда могли взяться такие выводы. Практически все зимы в этом столетии у нас идут с положительной аномалией температуры», — сказала Позднякова.
По словам синоптика, пока рано пугать людей аномальными холодами.
«Может, какой-то месяц и будет холодным, но сильно заблаговременно озвучивать такие крупные аномалии нельзя», — добавила собеседница aif.ru.