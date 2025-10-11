Мемкоин Трампа обвалился на бирже после его слов о пошлинах против КНР

Цена криптовалюты Trump президента Соединённых Штатов Дональда Трампа опустилась до 4,5 долларов после того, как он пообещал утвердить стопроцентные пошлины против Китайской Народной Республики, следует из данных торгов.
На бирже Binance мемкоин Трампа по состоянию на 00:35 мск оценивался в 4,5 доллара, к 04.35 мск криптовалюта стала торговаться по цене 5,5 долларов. Падение цены криптовалюты Трампа составило 28,5 процента.
Напомним, Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины на товары из КНР. Он утверждает, что очередные меры объясняются «агрессивной позицией» китайской стороны.
Ранее сообщалось, что цена биткоина на бирже упала после слов Трампа о пошлинах против Китайской Народной Республики.