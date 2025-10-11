Ричмонд
МЧС: С начала поисков семьи Усольцевых обследовано более 5000 км дорог в тайге

МЧС рассказали о ходе поисков пропавшей в Партизанском районе Красноярского края семьи.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели обследовали 284,2 километра лесных дороги и 36 квадратных километров лесного массива в течение последних суток в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи. Об этом информирует пресс-служба УМЧС Красноярского края.

Сообщается, что пропавшие люди не найдены. Поиск будет продолжен. Дополнительно для участия в поисковых операциях прибыли 60 волонтёров.

С начала поисков обследовано уже более 5000 километров дорог в тайге и 418 квадратных метров лесного массива.

Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака — корги Лада, ушли в полдень 28 сентября с базы отдыха в поселке Кутурчин.

Вот что рассказал опытный турист и альпинист Алексей Кулеш о районе Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых.

Тем временем следователи рассматривают несчастный случай как основную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае и предполагают, что шансы найти пропавших живыми оцениваются как минимальные.