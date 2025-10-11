Врачей в новую ЦРБ в Николаевске-на-Амуре привлекут дополнительными выплатами

В Хабаровске проблемы медицины и способы улучшения эффективности отрасли здравоохранения обсудили на конференции, собравшей около 200 участников. Эксперты обсудили доступность медпомощи населению в удаленных регионах, кадровое обеспечение, инновации, онкологию, федеральные медицинские проекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы не сможем решить все вопросы за один день, но нам необходимо определить направление наших действий. Давайте откровенно обсудим все проблемы, чтобы эффективно выполнить поставленные задачи, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Министр здравоохранения региона Станислав Мальцев обратил внимание на проблему нехватки специалистов в северных районах края, которая уже находится под особым контролем. Он напомнил, что в Николаевске-на-Амуре завершено строительство нового лечебного корпуса, который будет обслуживать население четырех близлежащих муниципалитетов.
— Для привлечения медицинских работников в это учреждение губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил единовременную компенсационную выплату. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края» новые сотрудники смогут получить 1 миллион рублей, — отметил Станислав Мальцев.
Он также добавил, что сейчас в регионе сохранить здоровье дальневосточникам помогают специалисты 70 медицинских организаций, 175 ФАПов и 59 амбулаторий.
— Наша основная цель — обеспечение высококачественной медицинской помощи жителям региона. Сегодняшнее обсуждение было направлено на то, чтобы все граждане осознали, что наша система здравоохранения всегда готова прийти на помощь, предоставляя своевременную и квалифицированную поддержку, способствуя сохранению жизни и укреплению здоровья. Каждый аспект организации медицинской помощи напрямую затрагивает интересы наших граждан, поэтому важно решать эти задачи на ежедневной основе. И мы успешно справляемся с этой задачей, — подытожил Артём Мельников.
По результатам встречи краевые власти планируют увеличить финансирование здравоохранения, чтобы быстрее и эффективнее решить накопившиеся проблемы. Ключевой задачей является обеспечение доступности медицинской помощи для каждого жителя региона.