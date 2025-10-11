Врачей в новую ЦРБ в Николаевске-на-Амуре привлекут дополнительными выплатами

— Наша основная цель — обеспечение высококачественной медицинской помощи жителям региона. Сегодняшнее обсуждение было направлено на то, чтобы все граждане осознали, что наша система здравоохранения всегда готова прийти на помощь, предоставляя своевременную и квалифицированную поддержку, способствуя сохранению жизни и укреплению здоровья. Каждый аспект организации медицинской помощи напрямую затрагивает интересы наших граждан, поэтому важно решать эти задачи на ежедневной основе. И мы успешно справляемся с этой задачей, — подытожил Артём Мельников.